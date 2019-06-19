Hafik'te yaz Kur’an kursları başladı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde ilçe müftülüğünce açılan yaz Kur'an kursları başladı.

Hafik İlçe Müftüsü Yasir Ataş, yaptığı açıklamada, Kur'an kurslarına kayıtların 20 Haziran Perşembe gününe kadar devam edeceğini söyledi.

Köy camilerinde kursların açıldığını belirten Ataş, "2019 yılı yaz Kur'an kurslarına kayıtlar 11 Haziran’da başladı. İlçe merkezindeki kız öğrencilerimiz saat 09.00-12.00 arası, erkek öğrenciler ise 13.00-16.00 saatleri arasında öğretim görecekler." dedi.

Kursların 9 Ağustos'a kadar devam edeceğini dile getiren Ataş, "İlçe merkezinde olduğu gibi köy camilerimizde de kurslarımız açılacak. Kurslarımıza katılan öğrencilerimize Kur'anı Kerim ve Elif Ba kitapları Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından hediye ediliyor. Talep doğrultusunda yetişkinler içinde kurs açabiliyoruz." ifadelerini kullandı.