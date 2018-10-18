Hafik'te UYUMA Projesi tanıtıldı

SİVAS (AA) - Hafik İlçe Emniyet Amirliğince ilçe esnafına ve muhtarlara yönelik Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesi'nin tanıtım toplantısı düzenlendi.

İlçe Emniyet Amir Vekili Kıdemli Başpolis Birol Sipahi, Hafik Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda, ilçe esnafına ve muhtarlara uyuşturucu ile mücadele kapsamında hazırlanan mobil uygulamanın nasıl ve hangi durumlarda kullanılması gerektiğini anlattı.

Sipahi, vatandaşların akıllı telefonlarına indirebildikleri UYUMA isimli mobil uygulama ile sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını butona basıp polise bildirebileceklerini söyledi.

Bu uygulamanın sadece uyuşturucu suçlarıyla ilgili konularda kullanılması gerektiğini aktaran Sipahi, "Uyuşturucu üretimi, satışı gibi çeşitli suçlar görüldüğünde telefonlarınıza kurduğunuz bu uygulamayı kullanarak tek bir butona basıp polisi çağırabilirsiniz. Uyuşturucu ile ilgili konular dışında bu uygulamayı kullanmamalıyız. Uygulama ile yapılan ihbarlar gizli tutulacaktır." dedi.

Toplantıda, asayişle ilgili çeşitli konularda bilgilendirme yapıldı.