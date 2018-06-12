Hafik'te şehit aileleri ve gaziler için program

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakamlığı, şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik iftar programı düzenledi.

Hafik Gölü'ndeki bir restoranda düzenlenen iftarda konuşan Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, ramazan ayında şehit ve gazi aileleriyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karakaş, "Ramazan ayı İslam alemine, ülkemize hayırlara vesile olur inşallah. Canlarını, vatanı, milleti uğruna feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm gazilerimize, şehit ve gazi ailelerimize hizmeti kendimize borç biliyoruz. Her şey için sizlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan ise "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler diliyoruz. Sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Şehitlerimizin emaneti ailelerine, gazilerimize sevgimizi ve saygımızı her zaman sunacağız." ifadelerini kullandı.

Programa, Hafik Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu ve emniyet amiri Eşref Güldemir de katıldı.

Programın sonunda şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınlarına çeşitli hediyeler verildi.