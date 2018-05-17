Hafik'te seçim güvenliği toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Kaymakamlık salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, İlçe Emniyet Amiri Eşref Güldemir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Karakaş, öncelikli görevlerinin seçimlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda yapılması olduğunu söyledi.

Toplantıya katılanlara teşekkür eden Karakaş, "24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçim sürecinin huzur ve güven içerisinde sürdürülebilmesi için bütün kurumlar kanunlarımızın vermiş olduğu görevleri eksiksiz yerine getireceklerdir." dedi.

Toplantıda Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen seçim takvimi süresinde alınacak güvenlik tedbirleri gözden geçirilerek görüş alışverişinde bulunuldu.