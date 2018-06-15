Hafik'te Ramazan Bayramı

SİVAS (AA) - Hafik ilçesinde bayramlaşma programı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen programda, Hafik Kaymakam Vekili Sait Ömer Karakaş kurum amirleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaymakam Karakaş, mübarek günlerin ve bayramların, birlik ve beraberliğin daha yoğun yaşanmasına vesile olduğunu dile getirerek tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Karakaş, "Bayramlar anlamlı ve özel olan, dargınlıkların yerini dayanışmaya, gönüllerdeki sevgi ve hoşgörüye bıraktığı, mutlulukların paylaşıldığı zamanlardır." dedi.

Belediye Başkanı Mitat İlhan ise, "Ramazan Bayramımızın İslam aleminin, vatanımızın ve insanlığın birliğine, dirliğine, mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." dedi.