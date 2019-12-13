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Hafik'te "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi. Okulun salonunda düzenlenen konferansa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Bu yılın Cumhurbaşkanlığı genelgesi...

Genel 13.12.2019, 16:52
Hafik'te
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İlmi Hayatı" konulu konferans verildi.

Okulun salonunda düzenlenen konferansa emekli Vali Adnan Yılmaz konuşmacı olarak katıldı.

Bu yılın Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edildiğini anımsatan Yılmaz konuşmasında, Fuat Sezgin'i, tarihin, tarihe altın harflerle nakşettiği isim olarak nitelendirdi.

Konferansın sonunda öğrenciler Adnan Yılmaz'a kitaplarını imzalattırdı.

Kaymakam Hacı Kerim Meral, Yılmaz'a katkılarından dolayı teşekkür etti.

#Hafik
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