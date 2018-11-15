Hafik'te öğrencilere sportif yetenek taraması yapıldı

SİVAS (AA) - Hafik ilçesinde ilkokul 3. sınıf öğrencileri sportif yetenek taramasından geçirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme" projesi kapsamında ilçe genelinde 6 ilkokulda 68 öğrenciye sportif yetenek taraması yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yahya Yıldırım, yaptığı açıklamada, spor salonlarında oluşturulan 8 ayrı istasyonlarda uzman antrenörler eşliğinde, öğrencilerin 20 metre sürat koşuşu hızı, oturma yüksekliği, kulaç uzunluğu, vücut ağırlığı, boy uzunluğu, el kavrama kuvveti, dikey sıçrama, adım genişliği ve hızları gibi çeşitli özelliklerinin ölçülerek kayıt altına alındığını söyledi.

Tarama sonunda tüm testlerin ortalamasında en yüksek performansı gösteren öğrencilerle herhangi bir testte en yüksek performansa ulaşanların bir sonraki etaba dahil edileceğini aktaran Yıldırım, "İkinci etaba dahil olacak öğrenciler, hazırlanan çok disiplinli spor programına tabi tutulacak, ardından programlarına kış okulu ile devam edeceklerdir." dedi.

Yıldırım tüm emeği geçenlere ve öğrencilere teşekkür etti.