Hafik'te öğrenciler şehit gazeteciyi andı

SİVAS (AA) - Hafik ilçesine öğrenciler, Kıbrıs Barış Harekatı sırasında görev yaparken esir düştüğü Rumlar tarafından şehit edilen Gazeteci Adem Yavuz'u, mezarı başında andı.

Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, okul müdürü, öğretmenler, okulun sosyal etkinlikleri kapsamında ilçenin Çınarlı köyündeki gazetecinin mezarını ziyaret etti.

Anıt mezara karanfil bırakan öğrenciler ve öğretmenler dua etti.

Okul Müdürü Hacı Mehmet Karataş, burada yaptığı konuşmada, "Öğrencilerimizin yaşamları vatan sevgisiyle özdeşleşmiş, bu uğurda yaşamını feda etmiş manevi şahsiyetlerimizi tanıması, anlaması gelecek nesillerimize bırakılacak en değerli hazinedir. Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu olarak onun adını, adına yakışır bir şekilde emeklerimizle, başarılarımızla yaşatmayı kendimize temel görev sayıyoruz. Tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun. Bilinsin ki Türk milleti onları daima şükran ve minnetle anacaktır." dedi.