Hafik'te muhtarlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Hafik ilçesinde mahalle ve köy muhtarlarının sorunları masaya yatırıldı.

Doğanşar Kaymakamı ve Hafik Kaymakam Vekili Ahmet Solmaz başkanlığında, Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda asayiş, ihtiyaç ve talepler, köylerdeki çalışmalar gibi genel konular görüşüldü.

Muhtarların yol, su, parke taşı, menfez yapımı, cep telefonu şebeke sorunları gibi çeşitli taleplerini dinleyen Solmaz, yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Sorunların önem sırasına göre en hızlı şekilde çözüme kavuşturulması yönünde çalışmaların devam edeceğini dile getiren Solmaz, “Mevsim şartları ve imkanların elverdiği ölçüde yapılan çalışmalar devam edecektir. Yollarda ulaşımı aksatacak şekilde bir olumsuzluk varsa ivedi şekilde çalışma yapılacaktır." dedi.

Solmaz, toplantıya katılan muhtarlara teşekkür etti.

İl Genel Meclisi üyeleri Osman Budak ve Hüsnü Erdoğan da ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.





