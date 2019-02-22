Hafik'te KYK yurtlarında yangın tatbikatı yapıldı

SİVAS (AA) - Hafik ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı kız ve erkek öğrenci yurtlarında yangın tatbikatı yapıldı.

Hacı Kamer Erdoğan Erkek Öğrenci Yurdu ve Nurettin Koçak Kız Öğrenci Yurdunda Hafik Belediyesi İtfaiye görevlilerinin katılımıyla yapılan yangın tatbikatında senaryo gereği yurdun üst katında yangın çıktı. Hafik Belediyesi itfaiyesi ekipleri, bina içinde mahsur kalan bazı öğrencileri yurdun penceresinden itfaiye merdiveniyle alarak kurtardı.

Hafik Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Kaya Turan Hasdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Öğrencilerimize olası bir durumda neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirmeye çalıştık. Bize bu konuda yardımcı olan itfaiye ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.