SİVAS (AA) - Hafik ilçesinde meslek yüksekokulu öğrencilerine yönelik "İş Arama Becerileri ve Mülakat Teknikleri" adlı seminer düzenlendi.

Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu iş birliğinde, Yüksekokul konferans salonunda gerçekleştirilen seminerin amacı, öğrencilerin mezuniyet sonrası kariyer planlamalarına yardımcı olmak.

Bu kapsamsa seminerde öğrencilere, İŞKUR uzmanları tarafından mezun olduktan sonraki dönemde iş arama yöntemleri, öz geçmiş hazırlanması, iş mülakatında yapılması gerekenler ve nitelikli eleman olmak için yapılması gerekenler anlatıldı.

Seminer, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Programa, Türkiye İş Kurumu görevli uzmanları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.



