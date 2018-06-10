Hafik'te iftar programı düzenlendi

SİVAS (AA) - Hafik Dernekler Federasyonu (HA-FED) tarafından ilçede iftar programı düzenledi.

Hafik Gölü’nde bir restoranda düzenlen programa, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, AK Parti Sivas Milletvekili Hilmi Bilgin, Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan, siyasi parti temsilcileri, ilçe halkı, köy ve mahalle muhtarları katıldı.

HA-FED Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, köy ve mahalle muhtarlarının da katılımıyla düzenlenen iftar programını gelecek yıllarda da yapmak istediklerini söyledi.

Ramazan ayının huzurunu mutluluğunu yaşamak istediklerini belirten Şahin, "HA-FED ilçemiz köy derneklerinin 27’sinin bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. İlçemizin köy ve mahalle muhtarlarıyla, ilçe halkıyla bu vesile ile buluşmuş olduk. Mübarek ramazan ayının tüm İslam alemine, vatanımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.