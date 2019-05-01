Hafik'te halı saha futbol turnuvası düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde "Spor Sivas Projesi" kapsamında ortaokullar arası halı saha futbol turnuvası düzenlendi.

Hafik Kaymakamlığı ve Doğanşar Kaymakamlığı organizesiyle düzenlenen turnuvaya 2 ilçeden 4 okul katıldı.

Hafik İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, çekişmeli maçlara sahne oldu.

Final maçını izleyen Doğanşar Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Hafik Kaymakamı Rahmi Bulut turnuvaya katılan öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Hafik Atatürk Ortaokulu’nun 1. olduğu turnuvada dereceye giren okullara kupalarını Bulut ve Solmaz verdi.