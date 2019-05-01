Hafik'te Eğrilce şenlikleri hazırlıkları

SİVAS (AA) - Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Eğrilce şenliklerinin Hafik Gölü’nde yapılacağını söyledi.

Şenlik alanında temizleme ve düzenleme çalışması başlattıklarını ifade eden Çuhadaroğlu, "Hafik Gölü’ne giden yolun bir bölümünü çift taraflı olarak ağaçlandırdık. Bu çalışma ile gölümüz daha yeşil bir görünüm kazanacak inşallah. Göl çevresinde temizlik ve bakım çalışmalarımız da devam edecek." dedi.

Eğrilce şenlikleri için hazırlık yaptıklarını dile getiren Çuhadaroğlu, "Eğrilce şenliklerini bu yıl Hafik Gölü’nde yapmayı planladık. Bu alanda temizleme çalışması başlattık. 4 Mayıs Cumartesi Eğrilce şenliklerimiz burada yapılacak. Yöresel sanatçılarımız da olacak." diye konuştu.