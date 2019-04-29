Hafik'te din görevlilerine konferans verildi

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Terörü Hep Birlikte Durdurabiliriz Projesi" kapsamında Hafik ilçesinde din görevlilerine konferans verildi.

Hafik Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen konferansta, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelince terör ve terörle mücadele gibi konular anlatıldı.

Sunumlar eşliğinde düzenlenen konferansta, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve Hizbullah gibi terör örgütlerinin, eleman temin etmek ve militanlaştırmak için din ve dini inançları en önemli istismar konusu olarak kullandıkları belirtildi.

Terörle mücadelenin nasıl yapılabileceği anlatılan konferansta, "Farklı ideolojik temelleri esas alan PKK/PYD, DHKP/C gibi bölücü ve yıkıcı terör örgütleri, dini referans alan veya karşı söylem ve faaliyetlerle muhafazakar kesimlerin sempatisini kazanmaya çalışıyorlar." denildi.

Konferansta, projenin amaçları ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütleri tarafından din ve dini değerlerin istismar edilmesinin önüne geçebilmek, örgütlerin eleman temin etmelerini engellemek, dini istismar eden terör örgütlerine katılanların teslim olmalarını sağlamak, terör ve terör örgütlerinin bu tür faaliyetlerine karşı toplumda farkındalık oluşturularak toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Terörle mücadelede halk desteğinin sağlanması ve şiddete varan aşırılıkların önlenmesi, terör örgütü yapılarına karşı ilgili kurumlarla koordineli bir çalışma yürütülerek etkin bir terörle mücadelenin sağlanması hedeflenmektedir."