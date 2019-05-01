Hafik'te anaokulunda yıl sonu etkinliği

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde, Şehit Turgay Çelik Anaokulunda yıl sonu şenliği düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen şenlik, okul müdürü Mahmud Musab Önder’in açılış konuşmasıyla başladı.

Katılımcılara teşekkür eden Önder, "Öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin mutluluğunun ortak olduğu bu şenlik hepimizin hafızalarında güzel bir anı olarak kalacaktır." dedi.

Etkinlikte öğrenciler tarafından şiir okundu, şarkı söylendi.

Program sonunda öğrencilere ilçe Kaymakamı Rahmi Bulut, eşi Berna Bulut ve protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.