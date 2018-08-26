Hafik'te ağaçlık alanda yangın

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 40 dönüm ağaçlık alan zarar gördü.

Karlı köyü yakınlarında ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören köylüler itfaiyeden yardım istedi ve ekipler gelene kadar yangının yerleşim yerlerine ilerlemesini önlemek için kazma ve küreklerle alevleri söndürmeye çalıştı.

Çam ağacı, yaban armudu, alıç ve çalı türü bitkilerin bulunduğu alandaki yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 40 dönüm alanda hasar oluştu.