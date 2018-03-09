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Hafik'te 50 hayvan sulağı dağıtıldı

SİVAS (AA) - Hafik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen mera iyileştirme çalışmaları kapsamında ilçedeki 13 köyde kullanılmak üzere 50 hayvan sulağı dağıtıldı.Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, İlçe Gıda, Tarım...

09 Mart 2018 Cuma 18:02
Hafik'te 50 hayvan sulağı dağıtıldı
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SİVAS (AA) - Hafik İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce yürütülen mera iyileştirme çalışmaları kapsamında ilçedeki 13 köyde kullanılmak üzere 50 hayvan sulağı dağıtıldı.

Kaymakamı Ömer Sait Karakaş, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde 13 köyün muhtarıyla bir araya geldi.

Son zamanlarda meralarda sulakların öneminin giderek arttığını aktaran Karakaş, "Mera iyileştirme çalışmaları devam edecek. İlçemizde, meralardaki suyun daha verimli kullanılabilmesi için 13 köyümüze 30'u beton, 20'si saç olmak üzere 50 hayvan sulağı dağıtımı yapıldı. Gelecek yıl da talepler doğrultusunda sulak dağıtımına devam edilecek. Muhtarlarımızın meralılarla ilgili taleplerini bizlere bildirmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Muhtarlarla çeşitli konularda yapılan bilgi alışverişi yapılmasının ardından sulaklar muhtarlara teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
Hafik
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