Hafik Ziraat Odası Başkanı Karakaş'tan biçerdöver uyarısı

SİVAS (AA) - Hafik Ziraat Odası Başkanı Osman Karakaş, biçerdöverlerin kontrolsüz şekilde çalışmalarından dolayı binlerce ton hububatın toprağa döküldüğünü söyledi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nadasa bırakılan arazinin ekili alan gibi olduğunu söyleyerek, "Biçerdöverlerin geçen yıl biçtiği nadas olan tarlaları geziyoruz. Bu tarlalar ekili mi ekili değil mi fark edemiyoruz. Dökülen hububat çiftçimizin zararına oluyor. Bu sene biçerdöverlerin denetlemesini yapacağız." dedi.

İlçede yaklaşık 500 bin dönüm ekili alan bulunduğunu aktaran Karakaş, "Bu dökülen hububat yaklaşık yüzde 10 civarında görünüyor. Bu da yüzlerce tona, belki de binlerce tona tekabül eder. Biz bunları yerinde tespit edip gerekli önlemleri alacağız." diye konuştu.

Durulmuş köyünden çiftçi Nuh Sonkur ise biçerdöverlerin araziyi hızlı biçtiği için buğdayın fazla döküldüğünü vurgulayarak, "Geçen yıl biçilen arazide dökülen buğdaylar yeşerdi. Nadas olan tarlalar ekili gibi oldu. Çiftçinin bu tarlayı sürmesi zor olacak." ifadelerini kullandı.