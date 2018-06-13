Hafik MYO'da yeni bölümler açıldı

SİVAS (AA) - Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulunda (MYO) 2018-2019 akademik yılıyla 2 yeni bölüm açılacağı bildirildi.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hakan Demiröz, gazetecilere yaptığı açıklamada, okullarına emlak ve emlak yönetimi bölümü ile çocuk gelişimi bölümünün kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yeni açılan bölümlerle 2018-2019 akademik yılında 6 bölümde 320 öğrenci kabul edebileceklerini belirten Demiröz, şunları kaydetti:

"YÖK tarafından öğrenci alımı onaylanan emlak ve emlak yönetimi bölümüne 40 ve çocuk gelişimi bölümüne ise 60 öğrenci alınacaktır. Emlak ve emlak yönetimi programı Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde sadece yüksekokulumuzda açılmıştır. Ayrıca mevcut 4 programda öğrenci almaya devam edilecek."

Demiröz, okullarının ilçenin sahip olduğu yurt kapasitesiyle önemli bir avantaja da sahip olduğunu ifade ederek, “Hayırseverlerin katkılarıyla yapılan Nurettin Koçak Kız Yurdu ve Hacı Kamer Aydoğan Erkek Yurtları ile yüksekokulumuza gelen öğrencilerimizin barınma sorunları büyük ölçüde karşılanmaktadır." dedi.