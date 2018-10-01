Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği toplandı

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, olağan birlik meclis toplantısı yapıldı.

Şehit Adem Çelik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantı, Kaymakam Vekili Rahmi Bulut başkanlığında İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Gökhan Çakır, Birlik Müdürü Hacı Mehmet Baykara, İl Genel Meclisi üyeleri Osman Budak, Hüsnü Erdoğan ve köy muhtarlarının katılımıyla gerçekleşti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda, ilçeye bağlı köylerde yapımı devam eden ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Bulut, ihtiyaçların tespiti ve çözüme kavuşturulması gayretinde olduklarını dile getirerek, "Yapılan veya yapılacak işler belli bir prosedür ve takvime göre ilerlemekte. Mağdur olduğunuz konularda tekrar bir değerlendirme yapılır imkanlar doğrultusunda çalışmalar tamamlanır." dedi.

Muhtarların talep ve sorunlarının dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi.