Hafik Kaymakamı Karakaş öğrencilerle iftar yaptı

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Ramazan ayının ilk iftarında Adem Yavuz Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri ile bir araya geldi.

Okulun yemekhanesinde öğrenci ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Karakaş, çeşitli konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Ramazan ayının tüm İslam alemi için huzur ve mutluluğa vesile olmasını temenni eden Karakaş, “Milletimizin ve tüm İslam aleminin, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah'tan, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuşturmasını niyaz ediyorum.” dedi.

Kaymakam Karakaş, iftar sonrasında öğrencilere derslerinde başarılar diledi.