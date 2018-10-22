Hafik Kaymakamı Bulut, esnafı ziyaret etti

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakam Vekili Rahmi Bulut ilçe esnafını ziyaret etti.

İlçede görevine yeni başlaması nedeniyle ziyaretlerde bulunan Bulut, esnafın şikayet ve isteklerini dinledi.

Bulut, ziyaretlerinde esnafa sergiledikleri misafirperverlik için teşekkür ederek, ziyaretleriyle ilgili şu açıklamada bulundu:

"Görüşmelerimiz esnasında tespit ettiğimiz bazı sorunlar oldu. İmkanlarımız doğrultusunda esnafımızın bu isteklerini yerine getirmek içim gayretle çalışacağız. Yapılması gerekenler için düşüncelerini sunan esnafımıza teşekkür ediyoruz. Tüm esnafımıza işlerinde kolaylıklar ve bol kazançlar temenni ediyorum."