Hafik Kamer Örnek MYO'da mezuniyet sevinci

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu’ndan (MYO) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
Okulun salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Daha sonra okulun 3 bölümünden mezun 80 öğrenciye ilçe protokolü ve öğretim görevlileri tarafından diplomaları verildi.
Okul birincisi Ali Saim Birol, başarısına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
Tören sonunda keplerini havaya fırlatan öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı.