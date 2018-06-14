Hafik ilçesine 15 yataklı entegre hastane yapılacak

SİVAS (AA) - Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş ve Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan ilçeye yapılacak olan entegre hastanesi alanında incelemelerde bulundu.

Karakaş, D-200 karayolu kenarına yapılacak hastanenin 7 odalı ve en az 15 yataklı olacağını söyledi. Yeni hastanenin acil durumlarda duyulan ihtiyacı büyük oranda karşılayacağını dile getiren Karakaş, "Kaymakamlık ve belediye olarak ilçemize hastane yapılması için talepte bulunduk, girişimlerin olumlu karşılanması bizleri çok mutlu etti." dedi.

Hastane projesinin Sivas-Erzincan karayolu kenarına inşa edileceğini belirten Karakaş, böylelikle hastanenin ilçe sınırları dışına inşa edilecek ilk kamu binası olma özelliğini taşıyacağını ifade etti. Yatırımın ilçeye kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Sivas Valisi Davut Gül başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Karakaş, "İnşallah devamı gelir ümidiyle Hafikli hemşehrilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu.

Hafik Belediye Başkanı Mitat İlhan ise Hafik İlçe Entegre Hastanesinin ilçedeki önemli bir ihtiyacı karşılayacağını dile getirerek, "Yeni hastanenin yapılmasından sonra boşalan mevcut hastane binasını, başka bir kurum için kullanılmayı planlıyoruz. Yapılacak hastanenin en büyük avantajlarından birisi de Sivas Erzincan karayolu kenarında olması. Buradan günlük 5 bin araç geçiyor, yolculuk yapanlara acil durumlarda hitap edecek olması önemli. Hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Karakaş ve İlhan’a incelemeleri sırasında bazı kurum müdürleri de eşlik etti.