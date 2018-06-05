Hafik İlçe Emniyet Amiri Güldemir’e veda programı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Kangal ilçesine Emniyet Müdürü olarak atanan Hafik İlçe Emniyet Amiri Eşref Güldemir için veda programı düzenlendi.

Hafik ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programına, Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Belediye Başkanı Mitat İlhan, Hafik Jandarma Komutanı Üsteğmen Halil Korucu ve emniyet personeli katıldı.

Güldemir'e ilçedeki özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Karakaş, "Bizde görev kutsaldır. Türkiye'nin her karışı bizim. Görev neresi olursa başımızın tacıdır. İnşallah yeni göreviniz, Kangal ilçemiz için de sizin için de hayırlı olur." diye konuştu.

Yaptığı hizmetlerden dolayı Güldemir'e teşekkür eden Belediye Başkanı İlhan ise, "İnşallah gittiğiniz yerde de vatanımıza milletimize en iyi şekilde hizmet edeceğinize inanıyoruz. Allah hayırlı, uğurlu etsin." ifadelerini kullandı.

Program sonunda Karakaş ve İlhan tarafından Güldemir’e plaket verildi.