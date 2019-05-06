Hafele'den eviye ve lavabo altlarına özel çözümler

İSTANBUL (AA) - Hafele, genellikle atıl bırakıldığı için kullanılamayan eviye ve lavabo altlarına özel çözümleriyle bu alanları daha işlevsel hale getiriyor.

Hafele'den yapılan açıklamaya göre, mobilya aksesuar ve donanımları alanında 90 yılı aşan tecrübesiyle hizmet veren şirket, kullanıcı ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak eviye ve lavabo altlarının değerlendirilmesi için özel çözümler geliştirdi.

Evlerin ve mobilyaların her metrekaresini akılcı çözümlerle verimli depolama ve kullanım alanlarına dönüştüren Hafele'nin çözümleri, geniş ürün gamı ve renk çeşitliliği sayesinde farklı zevk ve bütçeye hitap edebiliyor.

Hafele, mutfaklarda eviye, banyolarda ise lavabo altlarında yer alan mobilyalarda bulunan kör çekmecelerin değerlendirilmesi için geliştirdiği Moovit U tipi çekmece sistemiyle bu boş alanı kullanışlı hale getiriyor. Ayrıca bu çekmecenin içinin daha düzenli kullanılması için organizasyon sistemleri de Hafele'de mevcut bulunuyor.

Eviye kasasının daralttığı dolapların içini Hafele'nin ipli ve raylı çöp kutuları veya temizlik üniteleri ile işlevsel hale getirilebiliyor.

Özellikle banyoda bulundurulan kişisel bakım ürünleri için çekmece içi seperatörlü ve kapaklı çözümler de hem kişisel bakım yaparken ürün aramakla geçen zamanı azaltıyor hem de tüm ürünlerin bir arada görülmesini sağlıyor.





- Hafele'nin çözümleri





Hafele'nin çözümleri arasında U şeklinde tasarlanan Moovit MX çekmecenin, bordürlü seçeneği de bulunuyor. Temizlik ürünlerinin bir arada tutulmasına yönelik geliştirilen ister sabit ister taşınabilir Portero Temizlik Sepetleri, hem mutfakta hem banyoda değerlendirilebiliyor.

Eviye altlarında yer alan derin çekmeceler veya dolaplar için Hafele'nin her bütçeye uyan ve farklı renklerde çöp kutuları da mevcut. İpli veya raylı sistemler kapakla birlikte otomatik açılırken, geri dönüşüm atıklarının ayrıştırılması için farklı çözümler de bulunuyor.

Hafele, çekmece içi organizasyon sistemlerinin yanı sıra eviye altı Moovit MX çekmecenin içine yönelik özel tasarlanmış Magic Box kutularını da satışa sunuyor.