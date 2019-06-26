Hadimi tünelinde çalışmalar sürüyor

KONYA (AA) - Hadimi Tünelinin 11 bin 380 metrelik kısmını açacak olan Tünel Açma Makinesinin (TAM) kurulumu tamamlandı, makine çalışmaya başladı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 18 kilometre uzunluğundaki tünelin büyük bir kısmını açacak TAM, mekanik, hidrolik ve elektrik aksamları ayrı ayrı test edildikten sonra aktif hale getirildi.

18 Haziran'da ilk segment kaplama imalatını gerçekleştiren TAM ile 125 metrelik segment kaplamasından sonra kazı imalatına da başlanacak. Hem tüneli açıp hem de segment kaplamaya devam edecek olan TAM’ın günde ortalama 10-15 metre ilerlemesi hedefleniyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, konuya ilişkin açıklamasında, Hadimi tüneli segment üretim tesisinde de çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

24 saat üretim esasıyla çalışan tesisin, günlük ortalama 15 ring, yaklaşık 21 metre segment üreteceğini belirten Aydın, "Hadimi tünelindeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Bilindiği gibi Hadimi tüneli, Afşar Barajı'nda depolanan suları Bağbaşı Barajı'na aktarması amacıyla inşa ediliyor. Bağbaşı Barajı Sularını Konya’ya ulaştıran Mavi Tünelin ülke ekonomisine katkısı ortada. Hadimi Tüneli de Mavi Tünel gibi KOP’un önemli bir tesisi olacak. Kazasız ve başarılı bir çalışma olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

