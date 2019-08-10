Hadim'de yüzyıllardır devam eden arife geleneği

KONYA (AA) - Hadim ilçesinde vatandaşlar, asırlardır sürdürdükleri geleneği bu arife günü de uygulayarak, öğle namazı sonrası topluca türbe ziyaretinde bulundu.

İlçeye bağlı Dedemli Mahallesi'nde arife günü öğle namazı sonrasında yapılan toplu türbe ve mezarlık ziyareti geleneği sürdürülüyor.



Mahalle sakinleri öğle namazı sonunda topluca köy mezarlığına giderektürbesi önünde din görevlilerince okunan Kur'an-ı Kerim'i dinliyor ve Allah'a dua ediyor.

Dedemli Mahallesi muhtarı Yunis Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneğin asırlardır birlik beraberlik içerisinde sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Gurbette yaşayan vatandaşların da arife günü türbe ziyareti için mahalleye gelerek geleneği devam ettirdiklerini ifade eden Özer, şöyle devam etti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da Seyyid Bayram Veli hazretlerinin türbesine gelerek duamızı yaptık. Burada yapılan duanın ardından da herkes kendi hısım, akraba ve sülalesinin mezarı başında duasını edecek. Bu merasim çevre köylerde ikindi vakti yapılmaktadır ama köyümüzde öğle namazına müteakip yapılıyor. Bu gelenek yüzyıllardır bu şekilde devam etmektedir. Biz ve bizde sonrakiler de devam ettirecek."

