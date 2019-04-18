KONYA (AA) - Hadim'de "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" açıldı.



Aşağı Hadim Ahmet Yavuz Ortaokulu’nda açılan fuarda öğrenciler, öğretmenleri koordinatörlüğünde hazırladıkları projeleri sergiledi.



Okul Müdürü Samet Kaynak, açılışta yaptığı konuşmada fuarın öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağladığını söyledi.



Fuarda 18 projenin yer aldığını anlatan Kaynak, "Bilim fuarları, genç bireylerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır." dedi.



Açılışa, Hadim Kaymakamı Osman Kural, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Teğmen Sefer Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Camgöz, Emniyet Amiri Halil Acar, daire amirleri ile öğrenci velileri katıldı.

