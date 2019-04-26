Hadim'de muhtarlar toplantısı yapıldı

KONYA (AA) - Hadim Kaymakamı Osman Kural ve Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek istişare toplantısı düzenledi.
Hadim Kaymakamlığı Hazreti Hadimi konferans salonunda düzenlenen istişare toplantısında, göreve yeni seçilen muhtarlar kendilerini tanıttı.
Kaymakam Kural, göreve seçilen muhtarlara hayırlı olsun dileğinde bulunarak, "Toplantımızın amacı; her mahallemizin sorunlarını tek tek ele alarak, birlikte çözüm üretmeye çalışmaktır." dedi.
Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu da yeni hizmet döneminde el ele, gönül gönüle vererek daha güzel çalışmalara imza atacaklarını belirtti.