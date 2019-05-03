Hadim'de kermes ve kütüphane açılışı

KONYA (AA) - Hadim İmam Hatip Ortaokulunda Z Kütüphane açılışı ve okul yararına kermes düzenlendi. Okul bahçesinde gerçekleşen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ve Kur'an tilaveti ile sürdü.Öğrenciler,...