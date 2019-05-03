Hadim'de kermes ve kütüphane açılışı

KONYA (AA) - Hadim İmam Hatip Ortaokulunda Z Kütüphane açılışı ve okul yararına kermes düzenlendi.
Okul bahçesinde gerçekleşen program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ve Kur'an tilaveti ile sürdü.
Öğrenciler, velilerin de desteğiyle evde hazırladıkları yiyecekleri ve pişirdikleri yemekleri satışa sundu.
Etkinliğe Hadim Kaymakamı Osman Kural, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Burak Hamdi Zorlu, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, daire amirleri, öğrenci ve veliler katıldı.