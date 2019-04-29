Hadim’de Kariyer Günleri düzenlendi

KONYA (AA) - Hadim ilçesinde “4. Kariyer Günleri” kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik program düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkezi Konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Kaymakamı Osman Kural, Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Komutanı Teğmen Sefer Çelik ve Emniyet Amiri Halil Acar konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan konuşmacılar, ardından soruları cevapladı.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Korkmaz, şube müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



