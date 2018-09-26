Hadim’de AK Parti Kadın Kolları aşure dağıttı

KONYA (AA) - AK Parti Hadim Kadın Kolları üyeleri muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıttı.

Hadim Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen etkinlikte konuşan AK Parti Hadim Kadın Kolları Başkanı Gülsüm İlhan, birlik, beraberlik ve dayanışmanın bir örneği olan muharrem ayında vatandaşlara aşure dağıttıklarını söyledi.

İslam aleminde muharrem ayı ve aşurenin öneminin ayrı olduğunu ifade eden İlhan, "Bu mübarek günün, İslam aleminde dayanışmaya, bolluk ve berekete vesile olmasını diliyorum. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi artırsın. Emeği geçen ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Aşure dağıtımına Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Emre Ünal ve vatandaşlar katıldı.