Hadi el-Amiri'den Türkiye'ye 'su güvencesi' teşekkürü

BAĞDAT (AA) - Irak'ta Şii Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, Türkiye'ye su konusunda olumlu tutumundan dolayı teşekkür ederek Irak ve Türkiye arasındaki dayanışmanın sürmesini istediklerini söyledi.

Amiri, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile ofisinde görüştükten sonra yaptığı açıklamada, Yıldız ile iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik ve su konularını ele aldıklarını aktardı.

Hadi el-Amiri, Yıldız'ın Irak'ın su konusunda sıkıntı yaşamaması için çaba harcayacaklarını belirttiğini dile getirdi.

Türkiye'ye bu konu dolayısıyla teşekkür eden Amiri, Türkiye ile Irak arasındaki dayanışmanın sürmesini temenni etti.

Amiri, kurulması beklenen yeni Irak hükümeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini istediklerini kaydetti.

Büyükelçi Yıldız ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Irak'a su akışının sürdüğünü bildirerek Irak halkının bu konuda müsterih olmasını istedi.

Türkiye-Irak ilişkilerine de değinen Yıldız, Türkiye'nin, en zor zamanlarında olduğu gibi Iraklıların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Haşdi Şabi komutanlarından da olan Amiri'nin başını çektiği Fetih Koalisyonu, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde ikinci çıkmış ve 329 sandalyeli meclise 47 milletvekili göndermişti.

Muhabir: Haydar Hadi