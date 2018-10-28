Hacılar'da konut kuraları çekildi

KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliği ile hayata geçirilen Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde konut kuraları çekildi.

Hacılar Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 200 konuttan oluşan birinci etap konutlarının hak sahipleri, Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde yapılan kura çekimiyle belirlendi.

Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, kura çekim töreninde yaptığı konuşmada, temelini geçen yıl ağustos ayında attıkları birinci etap konutların gelecek ay anahtar teslimlerinin yapılacağını belirtti.

Hayata geçirilen kentsel dönüşümün asıl mimarının Hacılar halkı olduğunu ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini dile getiren Özdoğan, şunları söyledi:

"Kasım ayı sonuna kalmadan sıcak yuvalarınıza kavuşacaksınız. Biz de en az sizler kadar bu heyecanı yaşıyoruz. Bu projede emeği geçen başta önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanımız ve AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mehmet Özhaseki, Milletvekilimiz Mustafa Elitaş, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe teşkilatımız olmak üzere belediye çalışanlarımıza ve halkımıza teşekkür diyorum."

Törene, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övüç ile belediye meclis üyeleri de katıldı.