Hacılar'da kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor

KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilçeye modern görünüm kazandıracağını belirten Özdoğan, şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm projemizde sona doğru geliyoruz inşallah. Son derece ferah, son derece rahat, her türlü malzemenin en güzel ve kaliteli seçildiği daireler inşa ediliyor. Bütün alanımızda yüzde 88 seviyesindeyiz. Buradan hemşehrilerime hayırlı olsun diyorum. Emeği geçen başta Başkanımız Doğan Ekici olmak üzere tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah vatandaşlarımız karda kışta soğukta kalmadan, modern, ferah ve rahat mekanlara kavuşur. Yaşam boyu sağlık ve huzur içerisinde yaşarlar. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun."

