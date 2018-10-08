Hacılar'da caddeler asfalta kavuştu

KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediye Başkan Vekili Bilal Özdoğan, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdoğan, Beğendik Mahallesi ve Kartın Kuyu Caddesi'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Asfalt çalışmalarının ilçe genelinde hızla devam ettiğini belirten Özdoğan, şunları aktardı:

"Hacılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ile Kayserigaz'ın gaz kontrolünden sonra belediye ekiplerimize teslimini yaptığı ana güzergahlarımızda asfaltlama çalışmalarına devam ediyoruz. Bu anlamda Kartın Kuyu Caddesi'nde, Osman Kuyu’ya kadar olan bölümde 2 kilometrelik kısmı bitirmiştik. Kalan 2 kilometrelik alanda da çalışmalarımız devam ediyor. Daha öncede Kayserigaz'ın çalışmalarını tamamlayarak gaz testini yaptığı Küçükfıdın ve Yağmur sokaklarının yolunu asfaltlamıştık."