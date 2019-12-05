Hacılar ilçesinde hayırseverin yaptırdığı stadyumunun yüzde 90'ı tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Hacılar ilçesinde hayırsever Fevzi Mercan'ın desteğiyle yapımına başlanan stadyumdaki çalışmalarda sona gelindi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, meclis üyeleri ve hayırsever Fevzi Mercan, yapımı devam eden inşaatta incelemelerde bulundu.

Özdoğan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, projenin verilen tarihte hayata geçirileceğini kaydetti.

İnşaat çalışmalarının yüzde 90 seviyesinde olduğunu vurgulayan Özdoğan, "Hayırseverimiz Fevzi Mercan, ilçemize, ilimize ve Türkiye’ye yakışır bir stadyum armağan etmiş oldu. Stadyum inşaatımız yüzde 90 seviyesinde tamamlanmış durumda. İnşallah mayıs ayı itibariyle sporcularımız burada topbaşı yapabilecekler. Erciyessporumuza, Hacılar Dağcılık ve Kış Sporları Kulübümüze de ayrı ayrı binalar yaptık. 23 bin metrekarelik bir alanı ilçemize saha olarak kazandıran Fevzi amcamıza hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemize yeni eserleri hep beraber birlikte kazandıracağız." ifadelerini kullandı.



