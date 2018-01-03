Hacılar Belediye Meclisi toplandı

KAYSERİ (AA) - Hacılar Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Doğan Ekici yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, 13 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantıda, denetim komisyonu üye seçimi, meclis üyeleri, ihtisas komisyonu huzur hakları ücretinin ve sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi konuları görüşülerek karara bağlandı.

Ekici, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018 yılında belediye meclisi olarak alınacak kararların, Hacılar ve Kayseri için hayırlı olması temennisinde bulunduğu belirtildi.