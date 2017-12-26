Hacıbektaş MYO'dan istişare ziyaretleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEHÜ) Hacıbektaş Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından resmi, özel ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretleri gerçekleştirildi.

MYO Müdürü Ahmet Alparslan Erarslan, beraberinde müdür yardımcıları ve bölüm başkanlarıyla Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, ve Ticaret Borsası ile bazı özel kuruluşların yetkilileri ile görüşerek, Hacıbektaş MYO bünyesinde açılacak yeni bölümler hakkında istişarede bulundu.

Görüşmeler sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Eraslan, mesleki ve teknik liselerden yükseköğretime sınavsız geçişin kaldırılması ile sayısal puan türünden öğrenci alan meslek yüksekokulu programlarına yerleşen öğrenci sayısında düşüş yaşandığını, bu nedenle öğrencilerin talep edeceği yeni bölümlerin açılmasının gündeme geldiğini belirtti.

Eraslan, yapılan görüşme ve istişarelerde, il ve ilçenin beklentileri doğrultusunda yeni bölümler açılması konusunun masaya yatırıldığını kaydetti.

Eraslan, şöyle konuştu:

"Sektörün ihtiyaçlarına yönelik ve öğrencilerin daha çok talep edebileceği yeni programların açılması gerekiyor. Bunun için hem sektörün nitelikli eleman ihtiyacının hangi dallarda olduğunu saptamak, hem de mezun olan gençlerimizin daha kolay iş bulabilecekleri bölüm ve programların neler olabileceği konusunda görüş alışverişinde bulunmak üzere görüşmeler gerçekleştirdik. Yüksekokuldaki programların liselerde daha çok tanıtılması hususu dile getirilirken, bu konuda Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile tanıtıcı faaliyet konusunda iş birliği yapılmasını kararlaştırdık. Sektör temsilcilerimiz ayrıca nitelikli iş gücü temini konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Bu konuda da ders programlarının sektörün ihtiyaçları doğrultusunda güncellenmesinin gerekliliği ortaya çıktı."

Erarslan, çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik istişare ziyaretlerinin süreceğini de sözlerine ekledi.

