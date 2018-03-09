Hacı Taşan'ı anma programı

KIRIKKALE (AA) - Halk ozanı ve Türk Halk Müziği sanatçısı Hacı Taşan, ölümünün 35. yılında anıldı.

Hacı Taşan Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Muammer Köken, Keskin'in kültür ve sanatla yoğrulan, eğitimde başarı hedefleyen, sporla sosyalleşen, kitabı hayatın içine alan ve istihdam projeleri üreten nezih bir ilçe olduğunu söyledi.

Köken, şöyle konuştu:

"İnsan vücudu nasıl birbiriyle orantılı ve uyumlu şekilde yaratılmışsa, en küçük bir aksaklık tüm vücuda etki ediyorsa, toplumların gelişmesinde kültür ve sanatı gözardı ederek yapılan çalışmalar bazı toplumsal hastalıkları ortaya çıkarmaktadır. Gündelik hayatta kullandığımız birçok ürünün son kullanma tarihi mevcuttur. Ama sanat niteliği taşıyan sanatçı elinden çıkan ürünler zaman geçtikçe daha çok değerlenmekte ve kıymeti artmaktadır."

Keskin Belediye Başkanı Dede Yıldırım da Keskin'in yetiştirdiği sanatçılara sahip çıktıklarını belirterek, heryıl Hacı Taşan'ı anma etkinlikleri düzenleyerek gelecek nesillere anlatacaklarını kaydetti.

Kırıkkale Ustalar Topluluğu tarafından Hacı Taşan'ın eserlerinin seslendirildiği programa, Vali Yardımcısı Osman Akbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yahya Kemal Er ve davetliler katıldı.