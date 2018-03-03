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HACI-DER’den birlik beraberlik yemeği

ANKARA (AA) - Hacılar Köyü Eğitim, Kültür, Sanat ve Toplumsal Yardımlaşma Derneği (HACI-DER) tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Dernek Başkanı Hasan Tatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin...

03 Mart 2018 Cumartesi 09:38
HACI-DER’den birlik beraberlik yemeği
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ANKARA (AA) - Hacılar Köyü Eğitim, Kültür, Sanat ve Toplumsal Yardımlaşma Derneği (HACI-DER) tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi.

Dernek Başkanı Hasan Tatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin büyük önem taşıdığını, köyler arasındaki iletişimi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Eğitim ve kültür faaliyetleri düzenlemeyi amaçladıklarını söyleyen Tatlı, köydeki gençlerin akademik başarılar elde etmesini istediklerini dile getirdi.

Dernek üyelerinin tanıtıldığı program, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraGölbaşıHACI-DERHasan Tatlı
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