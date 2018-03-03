HACI-DER’den birlik beraberlik yemeği

ANKARA (AA) - Hacılar Köyü Eğitim, Kültür, Sanat ve Toplumsal Yardımlaşma Derneği (HACI-DER) tarafından birlik, beraberlik ve dayanışma yemeği düzenlendi. Dernek Başkanı Hasan Tatlı, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin...