Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde 56'ncı Ulusal, 30'ncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin başlaması dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlçe meydanındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok tarafından anıta çelenk konuldu.

Daha sonra Altıok ve beraberindekiler, Hacı Bektaş Veli Türbesi'ni ziyaret etti.

Etkinlikler, yarın ilçedeki Çilehane mevkisinde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla devam edecek.

