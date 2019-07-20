Hacı adayları için uğurlama töreni düzenlendi

SİVAS (AA) - Şarkışla'da hacca gidecek 36 hacı adayı için uğurlama töreni düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Akif Pektaş, kutsal topraklara gidecek adayların heyecanını çok iyi anladığını, o heyecanı kendilerinin de hissettiklerini belirterek, hacı adaylarına "hayırlı yolculuklar" diledi.

Hacı adaylarının herkese nasip olmayacak kutlu bir yolculuğa çıktığını belirten Pektaş, "Allah yolunuzu bahtınız açık eylesin güle güle gidin, güle güle gelin. İnşallah orada, hem İslam alemi hem de devletimiz için dua edersiniz. Allah bu yola gitmeyi gönlünden geçiren herkese nasip etsin." dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da bir insanın hayatında yaşayabileceği en kutlu yolculuğun başlangıcı için bir araya geldiklerini belirterek, "Sizlerin evlerinize çağırdığınız insanlar muhakkak sevdiğiniz, samimiyet duyduğunuz, yakın hissettiğiniz insanlardır. O yüzden hacıları da hep ben böyle görürüm, hacılar Allah'ın sevdiği insanlar." ifadelerini kullandı.

Müftü Tayyip Koçer ise hac yolculuğuna çıkan adayların gittikleri yerlerde yapmaları gerekenleri anlattıktan sonra, dua etti.