Hacettepeli doktorlar tıp dünyasına adlarını yazdırdı

ANKARA (AA) - YEŞİM SERT KARAASLAN - Hacettepe Üniversitesi (HÜ), 46 bilim insanıyla "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" araştırmasına adını yazdırarak, dünya tıp bilimine damgasını vurdu.



"Turkishtime" tarafından yapılan "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" araştırması sonuçlarına göre hazırlanan listede, ilk sırada Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar yer aldı.

46 bilim insanıyla araştırmaya damgasını vuran Hacettepe Üniversitesi'nin rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, listeye giren tek rektör olarak dikkati çekerken, Özen'in eşi Prof. Dr. Seza Özen is ilk 10 içindeki tek kadın olarak öne çıktı.



Prof. Dr. Özen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turkishtime Dergisi'nin hazırladığı "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" listesine alınan araştırmacıların, Harvard, Yale, Hopkins gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri ile Türkiye'deki başarılı üniversitelerde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.



Özen, çalışmada yer alan Türk tıp insanlarının, uluslararası literatürde kabul edilen, bilimsel yayın sayısı, atıf sayısı ve öncelikle önem verilen "h-endeksi" ölçütüne göre sıralandığını, bu endeksin bilim insanlarının yaptığı araştırmaların aldığı atıf sayısını gösterdiğini aktardı.



- "Listede ilk sıra Aziz Sancar'ın"



Listede, temel tıp biliminden birçok bilim insanının yer aldığına işaret eden Özen, listenin zirvesindeki ismin Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar olmasına dikkati çekti.



Özen, "Listedeki 46 isim, Hacettepe Tıp Fakültesinin ya mezunu ya da doçent veya profesörlüğünü üniversitemizden aldı. Dolayısıyla, 100 bilim insanından 46'sı Hacettepenin ekmeğini yemiş, suyunu içmiş." diye konuştu.



Hacettepe Üniversitesinin listedeki başarısında, üniversitenin kurucu Rektörü Prof. Dr. İhsan Doğramacı'nın adının ve vizyonunun büyük rolünün bulunduğunu vurgulayan Özen, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Üniversitemiz, 1960'larda Türkiye'de olan tıp fakültesi ve tıp eğitiminin dışında bir vizyonla oluştu. İhtisasını ABD'de yapan ve akademik kariyerine orada başlayan kişiler, ikna edilerek Hacettepeye 30'lu yaşlarda bölüm başkanı olarak getirildi. Üniversitede oluşturulan sistemin içinde herkesin bilimsel tartışmada eşit derecede rolü vardı. Bir asistanın en kıdemli profesöre bilimsel olarak eleştiride bulunması, sorgulaması çok doğaldı ve istenilen bir şeydi. Başarımızda, vizyonumuz, yani Türkiye'nin uluslararası yetkinliğe kavuşturulması hedefi de etkisi de büyük oldu.

Üniversitemizde kalıcı olması düşünülen öğretim görevlerinin yurt dışındaki en iyi merkezlerde bir süre çalışmaları yazılı olmayan bir kural olarak teşvik edildi ve uygulandı. Bu şekilde, hocalarımızın büyük kısmının uluslararası bilim çevrelerinde bilinirlikleri de arttı."



- "18 bilim insanı halen Hacettepede görev yapıyor"



Listede yer alan Hacettepe kökenli 46 bilim insanının 18'inin halen Hacettepe Üniversitesinde görev yaptığına işaret eden Özen, "Bu hocalarımızın varlığı bizim için büyük bir zenginlik. Çocuklarımıza bu değerli hocalar bilimsel alandaki başarılarıyla rol model oluyor. O zaman geleceğe güvenle bakabilmemiz mümkün olabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, listede Hacettepe Üniversitesi başarısının, öğretim üyelerinin kendi başarılarının yanında üniversitedeki liyakata önem veren bilim ikliminin ve disiplinler arası çalışmanın etkisinin bulunduğunu sözlerine ekledi. Bunun yanında üniversitemizi bir bilim merkezi haline getiren tüm kuşaklara minnet borçlu olduklarını vurguladı.



Öte yandan, "Tıp Bilimine Yön Veren 100 Türk" listesinde Hacettepe Üniversitesinin yanı sıra Memorial Şişli Hastanesi, İstanbul, Yeditepe, Koç, Erciyes, Marmara, Ankara, Başkent, Yıldırım Beyazıt, Cerrahpaşa, TOBB-ETÜ, Akdeniz, Karadeniz Teknik gibi çeşitli üniversitelerden bilim insanları da yer alıyor.

