Hac kayıtları başlıyor

SİVAS (AA) - Kutsal topraklara gitmek ve hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşalar için hac kayıt heyecanı başladı.

Sivas İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hacca yeni kayıt yaptıracak vatandaşlara yönelik çalışmaları tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2019 yılında hacca kayıt olmak isteyen vatandaşlar, 8-14 Aralı'ta T.C. kimlik numaralarına harçlarını yatırdıktan sonra //www.hac.gov.tr internet adresinden ön kayıt başvurularını yapabilecekler. Daha önceki yıllarda hac kaydı olup 2018 yılında hac kurasına katılan ancak kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 8 Aralık'ta Başkanlık tarafından yapılacaktır."