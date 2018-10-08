Haber50.com’a bir ödül daha

Geçtiğimiz yıl T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün düzenlediği '30. Yerel Medya Özendirme Yarışması'nda Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın elinden aldığı Türkiye birinciliği ödülünün ardından; Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kız Kalesi Medya Günleri'nde Haber50.com, ''Yılın En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi' ödülünü alarak Nevşehir’e bir gurur daha yaşattı.

Erdemli Belediyesi tarafından 5-7 Ekim tarihleri arasında 4'üncüsü gerçekleştirilen Kız Kalesi Medya Günleri'ne Türkiye'nin çok sayıda şehrinde radyo, televizyon, gazete, haber ajansı ve internet gazetelerinin yaklaşık 500 çalışanı ve yurt dışında çalışan basın mensuplarının yanı sıra Mersin, Çukurova, Erciyes, Niğde, Selçuk, Hatay Mustafa Kemal Üniversiteleri İletişim Fakültelerinden akademisyenler katıldı.

Bu yılki teması 'Yerel Basının Ekonomik Yapısı' olarak belirlenen etkinlik kapsamında katılımcı akademisyenler panelde konuştu. Ayrıca TRT Haber spikeri Zafer Kiraz, spor yorumcusu Erdoğan Arıkan ve Bengütürk TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan katılımcılarla mesleki deneyimlerini paylaştı.

Panel ve söyleşilerin ardından basın mensuplarına ödülleri takdim edildi. 346 basın mensubunun başvuruda bulunduğu yarışmanın ödül töreninde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tolu ile Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna da katılımcıları yalnız bırakmadı.

Haber50.com, 'Yılın En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi' ödülünü almaya hak kazandı.

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Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2018, 11:39