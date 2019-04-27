HA-FED'ten Hafik Belediye Başkanı Çuhadaroğlu'na ziyaret

SİVAS (AA) - Hafik Dernekler Federasyonu (HA-FED) Başkanı İbrahim Şahin, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu ziyaret etti.

HA-FED yönetim kurulu üyeleriyle ziyarette bulunan Şahin, Çuhadaroğlu ile ilçede yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Birkaç yıldır düzenlenmeyen Hafik Kültür Turizm ve Güreş Festivali'nin tekrar düzenlenmesi yönündeki düşüncelerini aktaran Şahin, "Federasyonumuz ve bağlı dernekler olarak festivalin tekrar düzenlenmesi için görüşmelerimiz oldu. 2019 yılı festivalinin Kurban Bayramı'nın 3 ve 4 günleri yapılmasını planlıyoruz. Güreşlerin düzenlenebilmesi için de çalışmalarımız olacak. Festival alanı ile ilgili belediyemizden destek bekliyoruz." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çuhadaroğlu, "Festivalin düzenlenebilmesi için imkanlar doğrultusunda desteklerimiz olur. Festival alanı için gerekli çalışmaları yapıp uygun bir alan bulmaya çalışırız. Birkaç yıldır yapılmayan festivalin yeniden yapılmasının güzel bir çalışma olacağı düşüncesindeyim. Bununla ilgili esnaflarımızla da görüşmelerimiz olacaktır." diye konuştu.