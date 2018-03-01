Güzler köyünün tarımsal sulama sorunu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Necati Şentürk, mevcut su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek Güzler köyünün tarımsal sulama sorununu çözmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezine bağlı Güzler köyünde sulama birliğince organize edilen ve köydeki tarımsal sulama sorunlarının değerlendirildiği toplantıya katılan Vali Şentürk, son yılların en kurak döneminde tarımsal faaliyetlerle ilgili tedbirlerin alınarak hareket edeceklerini ifade etti.

Yağışların az olması nedeniyle tarımsal arazilerin sulanmasında sorunlar yaşandığını vurgulayan Şentürk, "Kuraklığın kaçınılmaz olduğu bu dönemde tarımsal faaliyetler ile ilgili alınacak çeşitli tedbirler var. Amacımız geçiminin büyük kısmını tarımdan sağlayan köylülerimizin arazilerini sulamaları ile ilgili sorunlarına çareler bulmaktır. Hayatımızda son derece önem taşıyan suyun değeri tartışılamaz. Tarımsal arazilerin sulanması konusunda kuraklığın kapımızda olduğu bu dönemde elimizdeki su kaynaklarını iyi kullanmalı, sulanamayan arazilerin sulanması konusunda sağlam çözümler üretmeliyiz. Mevcut su kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek, Güzler köyünün tarımsal sulama sorununu çözmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri temsilcileri ile çözüm üreteceğiz." sözlerini kullandı.

Köyde yaşayan vatandaşların tarımsal sulama sorunları, bu sorunlarla mücadele konusunda alınabilecek önlemlerle ilgili sunum yapıldı.

Güzler köyünde yapılan toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Ekemen, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, DSİ Kırşehir Şube Müdürü Murat Tektuş, Güzler Sulama Birliği Başkanı Dilek Tad ve Güzler Muhtarı Ramazan Seyfi de katıldı.